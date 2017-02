Agent vangt ruiterloos paard op strand Den Helder

Foto: Instagram / Bas Wijnen

DEN HELDER - Agent Bas Wijnen was dinsdagochtend op de juiste plaats om een ruiterloos paard te vangen op het strand van Den Helder. Het dier was er vandoor gegaan nadat de amazone er vanaf was gevallen.

Wijnen had net hardgelopen op het strand toen hij het paard zonder ruiter zag lopen. Hij wist het paard te vangen en met behulp van de mobiele telefoon van een wandelaar zijn collega’s te waarschuwen via 112. Op dat moment kwam net een paard mét amazone aangelopen, de vriendin van deze ruiter bleek een stuk verderop van het door hem gevangen dier te zijn gevallen.

Het was niet de eerste ’reddingsactie’ van de Alkmaarse wijkagent op het Helderse strand. Afgelopen zomer wist hij een zwemmer uit het water te halen die in een mui terecht was gekomen. Een actie waarvoor Wijnen afgelopen week een bronzen reddingsmedaille kreeg van burgemeester Koen Schuiling.