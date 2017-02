Horeca Koningstraat in april 2018 op Willemsoord

DEN HELDER - Bowling en waterpijplounge Blue moet de zaak in gebouw 51 op Willemsoord over twee weken leeg opleveren.

Door Delano Weltevreden - 21-2-2017, 9:22 (Update 21-2-2017, 9:22)

Uitbater Avinash Oedai stapte onlangs naar de rechter om te voorkomen dat zijn zaak daar weg moet. Directeur Hans Broekmeulen van Willemsoord BV stelt dat Oedai zich aan het huurcontract moet houden. ,,Ik ben blij dat de rechter hem in het ongelijk heeft gesteld. Hij krijgt twee weken om het pand leeg op te leveren. Daarna haal ik de bowlingbaan eruit. Die is via een tussenpersoon verkocht aan een bedrijf van buiten Den Helder. Ik moet de ruimte ook leeg opleveren.’’

Die oplevering heeft alles te maken met de voorgenomen verhuizing van enkele horecazeken van de Koningstraat naar gebouw 51, waar onder andere speelparadijs Ballorig, restaurant Hachi Lounge en bioscoop Utopolis in zitten.

Korte termijn

Kees Jan Tuin van Aannemingsbedrijf A. Tuin BV zegt dat de verbouwing niet op korte termijn van start gaat. ,,Met een aantal partijen proberen wij een oplossing te vinden voor een aantal horecazaken uit de Koningstraat. Wij kijken niet alleen naar gebouw 51, maar naar meer plekken op en rond Willemsoord. Het is dus breder dan de verhuizing van een paar zaken naar gebouw 51.’’

Vergunningen om in het pand aan de slag te gaan, zijn er nog niet. ,,Ik verwacht dat we op z’n vroegst in oktober met de bouw kunnen beginnen. Er kunnen vier horecabedrijven in. De zaken zouden in april open kunnen.’’ Dat er nog geen bouwvergunningen zijn, betekent volgens de ontwikkelaar niet dat de bowling en waterpijplounge daar nog niet uit had gehoeven. ,,We moeten natuurlijk allerlei metingen doen en kijken hoe we alles moeten inpassen. Dat kan niet als er nog een huurder in zit.’’

Avinash Oedai van Blue overlegt met zijn advocaat over een reactie..