'Badmeester Fokke' is terug in het bad

Terpstra. Privéfoto

JULIANADORP - Het is alweer jaren geleden dat de bekende 'badmeester Fokke' Terpstra zwemles gaf, destijds in De Schots. Nu is hij terug als zwemonderwijzer.

Door Hedzer Faber - 21-2-2017, 8:36 (Update 21-2-2017, 8:36)

,,Het bleef kriebelen'', zegt Terpstra, die zich de laatste jaren toelegde op fotografie en de verkoop van zonnepanelen. ,,Maar de passie voor het zwemonderwijs is nooit weggegaan. Ik heb daarom lang gespeeld met het idee om een eigen zwemschool te beginnen. Ik heb gekeken tot en met Amsterdam, en nu is het gelukt, nota bene in m'n eigen regio.''



Terpstra start zijn zwemschool namelijk op 's Heeren Loo in Julianadorp. ,,Daar hadden ze geen invulling voor het bad in het weekend, en dat paste mij juist hartstikke goed.'' Terpstra denkt met een weekendzwemschool een uitkomst te zijn voor werkende ouders. ,,Ik ben zover ik weet de enige in de Noordkop die op zondag zwemles geeft.''



De lessen starten op 4 maart. Komend weekend zijn er proefuurttjes op zaterdag om 15 en 16 uur en zondags om 9.30, 10.30 en 11.30.



Opgeven hiervoor en meer info via http://mijnzwemschool.nl of 06-27166897.