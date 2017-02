Zielige zeehond is niet altijd ziek

Foto George Stoekenbroek Arnout de Vries van Pieterburen (30, rechts) legt aan cursisten Caroline Dijkgraaf (31) en Ronald Post (58) uit waarom de zeehond op het scherm gezond is. Bekijk Fotoserie

DEN HELDER - ,,Is deze zeehond gezond of niet?’’ Arnout de Vries (30) van Zeehondencentrum Pieterburen laat aan zijn cursisten een foto zien van een zeehond op het strand. Er wordt getwijfeld. ,,Ik vind haar wel zielig kijken’’, klinkt er uit de groep. De Vries: ,,Ja, maar dat is eigenlijk juist goed.’’

Door Carina Gutker - 20-2-2017, 21:04 (Update 20-2-2017, 21:04)

,,Door het zoute zeewater hebben zeehonden een kring om hun ogen, waardoor ze erg zielig kijken. Maar eigenlijk is dat juist een teken dat het heel goed met ze gaat.’’...