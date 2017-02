Nieuwedieper René Frinks wil in Utopia

pr-foto René Frinks.

DEN HELDER - Nieuwedieper René Frinks is, als het aan hem ligt, zeer binnenkort te aanschouwen in het tv-programma Utopia. Maar dan moet hij wel voldoende stemmen krijgen. Er kan nog tot dinsdagavond op hem gestemd worden op utopiatv.nl.

Door Bo-Anne van Egmond - 20-2-2017, 15:57 (Update 20-2-2017, 15:57)

Frinks (38) heeft al sinds zijn jeugd het idee om iets met televisie en film te doen. Vorig jaar zette hij daarin de eerste stappen met de film Storm. Nu hoopt hij in Utopia te komen. In dit programma hebben mensen hun eigen samenleving gebouwd.

Momenteel is die samenleving verdeeld in twee groepen: de ondernemers en minimalisten. ,,De eerste vraag die ze me gaan stellen is bij welke groep ik wil horen. Het liefst wil ik niet kiezen, ik ga juist voor een vredige samenleving, met minder verdeeldheid. Meer positiviteit en waar iedereen tot z’n recht kan komen. Zoals het er nu uitziet, is het wat mij betreft geen utopie: sommige gasten zwemmen in het geld, anderen niet. Ik wil die verdeelsleutel beter maken.’’

Als hij onverhoopt niet gekozen wordt, gaat Frinks een reis door India maken: ,,Mijn huis hier in Den Helder heb ik toch al opgezegd.’’