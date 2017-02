Vuurwerkpakketje Sperwerstraat Den Helder was niet helemaal ontploft

DEN HELDER - Het verdachte pakketje dat vrijdag aan het eind van de middag op de Sperwerstraat werd gevonden, was inderdaad een vuurwerkpakket.

Door Bo-Anne van Egmond - 20-2-2017, 15:14 (Update 20-2-2017, 15:31)

,,Het ging om een zelf in elkaar geknutseld pakketje, met consumentenvuurwerk erin’’, vertelt politiewoordvoerder Menno Hartenberg. ,,Het was geen heel zwaar knalvuurwerk, er zaten bijvoorbeeld geen cobra’s in. Het is niet in een keer afgegaan, ze zijn stuk voor stuk geknald. Ook niet alles is ontplofd.’’

De politie heeft zowel in de Meeuwen- als in de Sperwerstraat buurtonderzoek gedaan. ,,De meeste buurtbewoners gaven aan dat het een hangplek is voor jongeren. De kans is dus groot dat deze jeugd het heeft gedaan.’’

Vrijdag werd de Sperwerstraat afgesloten door de politie vanwege de vondst van het pakketje.