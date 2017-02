Nog geen zicht op Magic Mix

DEN HELDER - Er is in Den Helder nog geen zicht op de komst van de nieuwe woonvorm Magic Mix.

Door Petra Bies - 20-2-2017, 12:19 (Update 20-2-2017, 15:34)

De gemeente presenteerde afgelopen zomer haar woonvisie voor de komende jaren en stelt daarin Magic Mix in de marinestad mogelijk te willen maken. In die mix wonen verschillende groepen mensen, zoals bijvoorbeeld ouderen, net gescheiden mensen en studenten, door elkaar in één groot pand.

Er zou na de zomer gestart worden met een inventarisatie van geschikte panden, maar daar is het nog niet van gekomen, zegt gemeentevoorlichter Remko van de Belt.

Elders in het land is de woonvorm gemaakt in leegstaande kantoorpanden of verzorgingshuizen. Magic Mix is een tamelijk nieuw concept. Vaak is er een achterliggend ideaal om verschillende groepen samen te brengen.

Maar daarnaast dient Magic Mix ook een praktisch doel. Het helpt groepen die het lastig hebben op de woningmarkt aan betaalbare woonruimte. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om mensen die een huis willen kopen maar nog niet genoeg spaargeld hebben. Of om mensen die gaan scheiden maar te weinig punten hebben om snel aan een huurwoning te komen.

Als Den Helder panden heeft aangewezen, worden er organisaties of particulieren gezocht die de woonvorm willen opzetten.

Dit artikel is ook in de nieuwsbrief verschenen. Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief? Meldt u zich dan hier aan!