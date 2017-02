Boswachtershuis Den Helder voor de zomer verhuurd

DEN HELDER - Eigenaar Joost Zuurbier hoopt gauw aan de slag te kunnen met de verbouwing van het voormalige boswachtershuis aan de Jan Verfailleweg. Hij heeft een vergunning aangevraagd bij de gemeente. Voor de zomer moet de luxe bed and breakfast met vijf sterren zijn geopend.

Door Carina Gutker - 19-2-2017, 21:08 (Update 19-2-2017, 21:08)

Dat is een half jaar later dan gepland. Zuurbier vertelde vorig jaar nog op 1 januari 2017 open te willen gaan. De oorzaak van het uitstel heeft verschillende redenen: ,,Ik was niet alleen in afwachting van...