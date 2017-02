Beschonken automobilist poept politiebureau onder in Den Helder

Foto: Archief ANP

DEN HELDER - Een 44-jarige man uit Anna Paulowna heeft zaterdagavond het politiebureau in Den Helder onder gepoept.

De man was iets na 21 uur op Boermansweg in zijn woonplaats aangehouden nadat hij achter het stuur van zijn auto in slaap was gevallen.

De politie kreeg iets daarvoor de melding dat de man mogelijk onder invloed van alcohol in zijn auto over de Kanaalkade in ’t Zand zou rijden.

Vanwege dat vermoeden werd de man wakker gemaakt en meegenomen naar het politiebureau in Den Helder.

Daar bleek hij niet alleen bijna vijf keer de wettelijke hoeveelheid in zijn bloed te hebben, ook had hij zijn sluitspier niet langer onder controle.

Bovendien bleek dat de alcomobolist enkele jaren geleden al een volledige rijontzegging opgelegd had gekregen van de rechter.

Nadat proces-verbaal was opgemaakt, heeft de politie de man uit het bureau gezet. Hij moet zich binnenkort verantwoorden bij de rechtbank.

Ook worden de kosten voor het schoonmaken van het politiebureau op hem verhaald.