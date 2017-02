Knuffelen met kater Dikkie Dik tijdens peuterboekjesfestival Den Helder

Foto George Stoekenbroek Daniëlle Verhoogt met haar dochter Maud. In haar schoot het hondje Takkie.

DEN HELDER - ,,Mama, dat boekje hebben we thuis ook!’’ Alcide Okkerse (3) rent door Prentenboekjesstad, recht op het huisje van Kikker af. In een uitverkochte Kampanje heeft zondag het jaarlijkse Peuterfestival plaatsgevonden. Het thema dit jaar is prentenboeken.

Door Yanaika Zomerredactie.hc@nhd.nl - 19-2-2017, 16:33 (Update 19-2-2017, 16:34)

Prentenboekjesstad vormt het centrum van het festival, dat tot stand is gekomen in samenwerking met Theaterbureau Vanaf 2. In verschillende boekjeshoekjes kan gespeeld worden met figuren uit bekende Nederlandse kinderboeken. Bij Kikker staat de thee klaar, bij Ridder Floris bouwen de peuters een...