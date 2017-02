Zeldzame Bruine Klauwier gespot in Den Helder

De vogelliefhebbers zijn aan het overleggen over de locatie van de Bruine Klauwier. Foto HollandMediaCombinatie/Bo-Anne van Egmond Bekijk Fotoserie

DEN HELDER - Een zeldzame Bruine Klauwier is zondag neergestreken in het Timorpark in Den Helder. Het is pas de tweede waarneming van het Aziatische vogeltje in Nederland. De eerste waarneming was in 2014, in Netterden.

Door Bo-Anne van Egmond - 19-2-2017, 14:24 (Update 19-2-2017, 15:18)

Inmiddels stromen de vogelliefhebbers al toe in het park. De ontdekkers waren Conny en Peter Das, die in eerste instantie niet wisten om welk vogeltje het ging. ,,We hebben een WhatsAppgroep in Den Helder over vogels, en er kwam een foto binnen met de vraag of iemand wist wat voor soort vogel het was'', vertelt vogelliefhebber Frans Bruinsma. Mario Renden: ,,Ik dacht eigenlijk in eerste instantie aan een Turkestaanse Klauwier, pas toen ik hier kwam zag ik dat hij wel heel bruin was.'' Het was voor Renden meteen reden om naar het park te komen. Marc Zijp: ,,Je kunt het qua bijzonderheid vergelijken met de Rodekeel Nachtegaal die vorig jaar in Den Helder zat.''

De kenners stellen dat het om een jong en zeer beweeglijk dier gaat. Hij trekt zich niet veel aan van het toegestroomde publiek en gaat door met zijn insectenjacht. Daarom moeten de nieuw toegestroomde vogelliefhebbers steeds vragen waar de vogel nu zit en waar hij voor het laatst is gesignaleerd.

Volgens Renden zou het diertje al langer in Den Helder en omgeving kunnen zitten. ,,Hij broedt in Siberië en overwintert normaal in India. Er is in de afgelopen winter veel oostelijke wind geweest, vanuit Siberië, je hebt goede kans dat hij toen al is aangekomen. Het is een nachttrekker, legt dan wel meer dan honderd kilometer af. Het is geen vogeltje dat zich steeds tien kilometer verplaatst.''

De afgelopen jaren zijn er al veel zeldzame vogels aangetroffen in Den Helder. Dat komt door de ligging van de stad, verklaart Renden. ,,Ze komen of over land en zien dan de zee, en hebben geen zin om daar ook nog eens overheen te vliegen. Of ze komen juist vermoeid vanaf zee en landen hier.''