Tweede hoofdmotor weer terug in Zr. Ms. Karel Doorman

De 85.000 kilo wegende stuurboordhoofdmotor wordt aan boord gebracht via de roll-on-roll-offklep aan de achterkant. Foto Defensie

DEN HELDER - Logistiek ondersteuningsschip Zr. Ms. Karel Doorman heeft weer twee hoofdmotoren. Vrijdag is de 85.000 kilo wegende stuurboordhoofdmotor aan boord gebracht. In december was het bakboordexemplaar al geleverd. Maart vorig jaar raakte een van de twee hoofdelektromotoren ernstig beschadigd tijdens een vaartocht.

Door Bo-Anne van Egmond - 19-2-2017, 14:01 (Update 19-2-2017, 14:01)

De reden bleek een ontwerpfout. Beide hoofdelektromotoren werden aangepast bij de motorbouwer in het Franse Nancy. Een ingrijpende operatie, waarvoor op twee plaatsen twee dekken van het schip werden open gezaagd. De komende weken wordt de tweede motor weer ingebouwd. Dit gebeurt onder leiding van scheepsbouwer Damen, ondersteund door motorfabrikant General Electric en de marine.

De bemanning is inmiddels bezig met vaar- en inzetgereed worden. De eerste fase is afgerond en daarin is vooral gekeken naar de leef- en werkveiligheid aan boord. De planning is om in april naar zee te gaan voor varende beproevingen. In mei moet het schip weer helemaal vaargereed zijn. De bemanning werkt ondertussen aan het predicaat ‘inzetgereed’. Eind dit jaar moet het zover zijn. Dit gebeurt stapsgewijs. Na de 1e fase volgen onder meer de onderwerpen veilig varen, calamiteitenbestrijding (brand en averij), het wapenen tegen externe dreigingen en optreden in het hoogste geweldsspectrum.