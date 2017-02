Lichaam in water Den Helder is van vermiste man

Archieffoto George Stoekenbroek

DEN HELDER - Het stoffelijk overschot dat in een voertuig in de Nieuwe Kooyhaven werd aangetroffen, is van de vermiste Rob van Dongen uit Etten-Leur.

Door Internetredactie - 19-2-2017, 12:16 (Update 19-2-2017, 12:22)

Politie Noord-Holland vermoedde dit al eerder, maar wilde uitsluitsel hebben via een DNA-onderzoek. Zondagmiddag bracht de eenheid de uitslag van dat onderzoek naar buiten via Twitter.

De man verdween in november met zijn zwarte Alfa Romeo vanuit Etten-Leur om naar eigen zeggen een ’eindje te rijden het hoofd leeg te maken.’ Wat zich daarna precies voltrok, is nog niet bekend.