Jonge verdachte aangehouden na inbraak in auto in Den Helder

De politie zag de verdachte over het bouwterrein aan de Scheldestraat rennen. Foto Politie Den Helder

DEN HELDER - Een 14-jarige jongen is zaterdag rond vijf uur 's middags aangehouden voor diefstal uit een bedrijfsauto die geparkeerd stond aan de Scheldestraat.

Door Bo-Anne van Egmond - 18-2-2017, 20:28 (Update 18-2-2017, 20:28)

Getuigen hadden een foto gemaakt van de jonge verdachte. Niet lang nadat de politie was gealarmeerd, zagen agenten de verdachte lopen. Hij probeerde ervandoor te gaan.

De politie rende achter de jongen aan en zagen hem het bouwterrein aan de Scheldestraat op rennen. Het terrein kon echter eenvoudig afgezet worden door agenten en hij werd aangehouden in een van de nieuwbouwpanden. De verdachte is meegenomen naar het politiebureau en wordt zaterdagavond gehoord in het bijzijn van een advocaat.