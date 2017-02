BuurtPreventieApp De Schooten Den Helder dekkend

DEN HELDER - De BuurtPreventieApp in De Schooten is helemaal dekkend. Dat meldt coördinator Sylvia Hamerslag zaterdagochtend. Daarmee is het de eerste Helderse wijk die geheel gedekt is.

Door Bo-Anne van Egmond - 18-2-2017, 10:43 (Update 18-2-2017, 10:59)

Eerder deze week was er nog een drukbezochte bijeenkomst in De Schooten over het nut van deze WhatsAppgroepen. Buurtbewoners konden vragen stellen en kregen uitleg over de werking van de groep.

In de BuurtPreventieApp waarschuwen buurtbewoners elkaar over verdachte situaties in hun buurt. De laatste paar weken neemt het een vlucht in Den Helder, signaleerde Hamerslag al eerder.