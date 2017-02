Gezocht: enthousiaste gidsen voor Oude Rijkswerf

Foto: Den Helder Kust de Zee Een rondleiding over de Oude Rijkswerf.

DEN HELDER - Je ziet ze regelmatig ronddwalen over de Oude Rijkswerf Willemsoord: toeristen en andere toevallige bezoekers. Ze kijken nieuwsgierig rond. Maar waar kijken ze naar?

Door Ronald den Boer - 18-2-2017, 9:29 (Update 18-2-2017, 9:29)

Op die vraag krijgen ze binnenkort antwoord. Want er wordt serieus werk van gemaakt om het bijna tweehonderd jaar oude industrieel erfgoed nog meer een toeristische attractie te laten zijn. En dat lukt het beste als bevlogen gidsen alles wat er op de voormalige marinewerf gebeurde tot leven brengen doorde mensen het te laten zien en er boeiend over te vertellen. Gezocht dus: enthousiastelingen die als rondleiders op Willemsoord willen fungeren.

,,Tot dusver maakten we alleen op afspraak een rondgang’’, vertelt directeur Hans Broekmeulen van Willemsoord BV, ,,De bedoeling is dat we dit vanaf 19 april elke week op woensdagmiddag en elke tweede zaterdag van de maand gaan doen. Mensen lezen nu wel de informatieborden bij de gebouwen, maar het samenhangende verhaal van wat hier gebeurde krijgen ze niet mee. Daarom zoeken we mensen - en dat hoeven echt niet per se oud-wervianen te zijn - die het leuk vinden tijdens rondleidingen langs en in gebouwen dat verhaal te vertellen. Dat hoeven ze niet zelf te verzinnen. Paul Schaap van de Museumhaven zet de informatie op papier.’’

Behalve met de Museumhaven werkt Willemsoord ook samen met onder meer de stichting Bonaire en het documentatiecentrum marine in De Dukdalf.

Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via e-mail: info@willemsoordbv.nl ,,Op 16 maart is er vanaf half acht een eerste bijeenkomst aan boord van de Bonaire, waarin we uitleg geven.’’