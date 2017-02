Na honderdtachtig jaar alle kerkramen eruit

DEN HELDER - Ze gingen er in 1839 in, ze zaten er nog toen dominee-dichter Francois Haverschmidt, alias dichter Piet Paaltjens, er 23 jaar later predikte en ze overleefden oorlog en woeste stormen. Maar nu gaan de ramen van de Nieuwe Kerk aan de Weststraat er voor het eerst uit. Allemaal.

Door Ronald den Boerr.den.boer@hollandmediacombinatie.nl - 18-2-2017, 9:24 (Update 18-2-2017, 9:24)

Voorzichtig

Welgeteld duizendtachtig ruitjes tellen de zeventien metershoge kerkramen. Stuk voor stuk moeten die worden verwijderd, waarna de bijna honderdtachtig jaar oude gietijzeren sponningen voorzichtig uit de kerkmuren kunnen worden gehaald. De...