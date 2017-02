HVC houdt (nog) vast aan afvalscheiding thuis

DEN HELDER - Volgens hoogleraren mag afval scheiden in de afvalcentrale dan wel efficiënter, doelmatiger en goedkoper zijn, de Friese afvalverwerker Omrin mag dat dan misschien ook wel in de praktijk bewijzen, afvalinzamelaar en -verwerker HVC is daar nog niet van overtuigd.

HVC reageert met een schriftelijke verklaring op de berichtgeving in deze krant, vorige week zaterdag. Beide methoden - ’bronscheiding’ en ’nascheiding’ - zijn complementair aan elkaar, aldus de afvalverwerker.

,,HVC kiest voor een maximaal milieurendement via bronscheiding: afval scheiden bij mensen thuis waar het kan (‘laagbouw’). In binnensteden en bij flats/appartementen (‘hoogbouw’) is machinaal afvalsorteren in een voorscheidingsinstallatie een goed alternatief. Juist de combinatie van bron- en nascheiding in respectievelijk laag- en hoogbouw, biedt de beste mogelijkheden. ’’

Het restafval wordt daarna verbrand waarbij de geproduceerde warmte en elektriciteit wordt afgezet. Herbruikbare grondstoffen worden gerecycled.

Bronscheiding levert, aldus HVC, een betere kwaliteit op van de ingezamelde stromen. ,,Daarnaast blijkt dat inwoners door bronscheiding ál hun afval beter gaan scheiden. De gemeenten in West-Friesland in Noord-Holland laten zien dat na de invoering van de container voor plastic, blik en pak ook de inzameling van groente-, fruit- en tuinafval met een kleine tien procent is gestegen. Simpelweg door versterkte aandacht voor afvalscheiding.’’

In binnensteden, flats en appartementen is bronscheiding niet altijd mogelijk. Om toch waardevolle materialen te kunnen sorteren uit dit afval, bouwt HVC een nieuwe nascheidingsinstallatie.

Hiermee verwacht HVC 20 tot 25 procent meer plastic, metalen en pakken van sap en zuivel uit het restafval te halen. De verwachting is dat de installatie, die een capaciteit van 140 duizend ton krijgt, komende zomer in bedrijf is. Het doel is om in 2020 van 250 kilo naar 100 kilo restafval per inwoner per jaar te gaan en 75 procent van alle huishoudelijk afval te scheiden.

,,Het verschil in kosten tussen bronscheiding ten opzichte van nascheiding is nog niet zo eenvoudig en dat is dan ook de reden dat dit nu landelijk wordt onderzocht in opdracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Afvalfonds Verpakkingen. De uitkomsten hiervan worden medio dit jaar verwacht.’’

,,De stelling dat nascheiding goedkoper is dan bronscheiding neemt HVC dan ook nog niet over. Al was het alleen al omdat er voor een scheidingsinstallatie veel forser geïnvesteerd moet worden, dan bijvoorbeeld in containers bij bronscheiding.’’