Stelling: Een betegelde tuin, dat is geen tuin

’Een omheind stuk grond, met bloemen, bomen en andere gewassen beplant’, dat is de betekenis van het woord ’tuin’ volgens woordenboek Van Dale.

Door Hedzer Faber - 17-2-2017, 20:17 (Update 17-2-2017, 20:17)

De gemeente Den Helder start een proef in De Schooten om tuinen te ontstenen. Veel Nieuwediepers kiezen namelijk voor een ’onderhoudsvriendlijke’ invulling met vooral veel steen en een enkele bloembak. Ook kunstgras in de tuin wordt populairder.

Dat is niet alleen sneu voor vogeltjes en andere dieren, de trend heeft ook tot gevolg dat regenwater niet meer goed weg komt. Kom, zet eens een struik in de tuin. De stelling luidt: Een betegelde tuin, dat is geen tuin.

