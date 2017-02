Alkmaarse wijkagent krijgt reddingsmedaille voor heldendaad

Foto George Stoekenbroek Wijkagent Bas Wijnen krijgt de reddingsmedaille uit handen van burgemeester Koen Schuiling. Zijn vrouw en kinderen kijken toe.

DEN HELDER - Met een smoes was de 43-jarige Bas Wijnen, wijkagent in Alkmaar, vrijdag naar het Helderse stadhuis gelokt. Burgemeester Koen Schuiling gaf hem daar de bronzen reddingsmedaille.

Door Carina Gutker - 17-2-2017, 16:44 (Update 17-2-2017, 17:24)

De Nieuwedieper redde in augustus in zijn vrije tijd een 55-jarige stadgenoot uit zee. ,,Ik zag vanuit een horecazaak Storm aan Zee dat er iets in het water spartelde. Een zeehond, dacht mijn familie, maar ik herkende er meteen een mens in. Mijn gevoel zei dat het niet goed zou aflopen als ik niet iets zou doen.’’ Wijnen rende het water in en haalde de man uit zee.

Hij blijft nuchter onder zijn heldendaad. ,,Het is gebeurd en gelukkig is het allemaal goed afgelopen’’, zegt zijn vrouw Ester Jak (46). ,,Maar misschien zijn wij ook wel een beetje te nuchter.’’