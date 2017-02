Politie waarschuwt voor pannenverkoper in Den Helder

DEN HELDER - De politie waarschuwt voor een man die op de Landmetersweg in Den Helder voor driehonderd euro een waardeloze pannenset heeft verkocht aan een vrouw.

Door Internetredactie - 17-2-2017, 16:15 (Update 17-2-2017, 16:16)

De truc is niet onbekend. Een persoon probeert een slachtoffer met een slim verkooppraatje een pannenset aan de man te brengen. Deze pannen zijn echter heel slecht van kwaliteit.

De verkoper is tussen de 45 en 50 jaar oud en ongeveer 1.70 meter lang. Hij had een grote pleister in zijn nek, net onder zijn oor. De man had een grijze broek, een grijs overhemd en een bordeaux rode stropdas. Zijn haar is beginnend grijs, hij heeft heel blauwe, opvallende ogen en een baardje. De man belt met een goudkleurige iPhone en rijdt in een vrij nieuwe, zwarte bestelauto.

De politie kan weinig doen aan de situatie, omdat het gaat om een zakelijke overeenkomst tussen een koper en verkoper. Verkopers kunnen soms wel op grond van de Algemeen Plaatselijke Verordening bekeurd worden voor het verkopen zonder vergunning.