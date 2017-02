Krabbentukkers: Heerlijkheid voor Oranjerie

foto Holland Media Combinatie Pieter Blank met Prins Jan, omringd door hofdames, met de onderscheiding.

DEN HELDER - In het botanisch kassencomplex De Oranjerie aan de Soembastraat was het vrijdagmiddag even volop carnaval.

Door Marischka de Jager - 17-2-2017, 15:34 (Update 17-2-2017, 16:50)

De Oranjerie werd door carnavalsvereniging De Krabbetukkers uitgeroepen tot Heerlijkheid van Waaienburg. En dat werd wel eens een keertje tijd, vond Prins Jan de Eerste. ,,Bovendien hebben jullie nog allemaal plannen voor de toekomst. Deze groene oase van rust wordt alsmaar mooier. Bewonderenswaardig.’’

Het personeel en de vrijwilligers van de Oranjerie waren aangenaam verrast door de komst van de carnavalsvereniging en hofkapel De Bloaspoepers. ,,Voor ons een bevestiging dat we op de goede manier bezig zijn’’, zei voorzitter Pieter Blank over de onderscheiding. ,,Temeer omdat de onderscheiding vanuit de gemeenschap van Den Helder zelf komt.’’