Waylon op Julianapop in Julianadorp

Een voorgaande editie van Julianapop. PR-foto

JULIANADORP - Waylon en Diggy Dex zijn de eerste headliners van Julianapop op 18 juni.

Door Bo-Anne van Egmond - 17-2-2017, 14:14 (Update 17-2-2017, 15:30)

In 2017 ziet Julianapop er iets anders uit: met de verhuizing van de IJsbaan naar het naastgelegen terrein en voor het éérst een tweede podium innoveert de organisatie het evenement flink door. Toch hoeven bezoekers niet bang te zijn dat Julianapop niet meer van het dorp is. Het oeroude J'pop-gevoel mag niet verloren gaan. Dat betekent natuurlijk niet dat je af en toe eens iets nieuws moet proberen om de bezoekers te verrassen, zo vindt de organisatie.

Programma 2017

Waylon is de eerste headliner die kan worden toegevoegd aan het programma van dit jaar. De zanger en presentator van TVOH kun je kennen van zijn hits Wicked Way en deelname aan het Eurovisie Songfestival in 2014 met Ilse DeLange als het duo The Common Linnets (met het nummer Calm before the Storm). Eind 2016 verraste hij Nederland door onaangekondigd een album uit te brengen, Seeds.

Ook rapper en artiest Diggy Dex doet het dorper festival aan dit jaar. Hoewel hij al een tijd aan de weg timmerde met het duo De Profeten en collectief DAC, maakte hij in 2009 een doorbraak met het nummer Slaap Lekker (Fantastig Toch) i.s.m. zangeres Eva de Roovere. Daarna scoorde hij hits met Treur Niet (Een Ode Aan Het Leven), Ik Huil Alleen Bij Jou (met Ali B) en Morgen Komt Het Goed (naar aanleiding van de aanslagen in Brussel in 2016).

Vanaf zaterdag 18 februari zijn online al early bird kaartjes te koop. Er is een beperkt aantal kaarten beschikbaar en ze zijn alleen online beschikbaar, dus wees er snel bij. Kaartjes kopen bij een van de voorverkoopadressen in Julianadorp en Den Helder, kan vanaf 29 april. Online kaartjes kun je vinden via www.julianapop.nl/tickets.

