’Dit is mijn krant. Al 40 jaar en ik kan niet zonder’

Binnengekomen op Valentijnsdag. Bekijk Fotoserie

DEN HELDER - Van de ruim tweeduizend ansichtkaarten die vrijdag worden aangeboden aan de directie van Holland Media Combinatie, kwamen er op de kop af 233 van lezers van de Helderse Courant. Bezorgde abonnees vertellen hoe belangrijk de krant voor hen is en roepen de uitgever op hier niet op te bezuinigen. Een bloemlezing uit de reacties.

Door Petra Bies en Hedzer Faber - 17-2-2017, 7:52 (Update 17-2-2017, 7:52)

Familie Leeuw, Julianadorp

,,Niet dat wij autistisch zijn, maar we zijn knap van slag als wij geen regionaal nieuws meer krijgen. Dus handen af van onze journalisten!’’

Familie Petter, Huisduinen

,,Geen enkel nieuws uit de regio mag verdwijnen. Landelijk nieuws zijn de botten, regionieuws is het vlees.’’

Helderse Historische Vereniging

,,Niet alleen de HHV maar alle burgers van Den Helder zijn gebaat bij een goede lokale nieuwsvoorziening.’’

Henny Bruijn, Den Hoorn

,,Dit is mijn krant. Iedere morgen, al veertig jaar. Eerst las ik met mijn man, nu alleen. Ik kan echt niet zonder. Door alle ellende heen, bleef deze me trouw.’’

M. Dekker-Prent

,,Zelfs als we op vakantie zijn geweest, lees ik de Helderse Courant achteraf. Zonder deze krant hoeft het voor mij niet. #ditismijnkrant’’

J. van Zanten, Julianadorp

,,’s Morgens opstaan, een kop koffie en dan de Helderse Courant lezen. Het Helders nieuws moet blijven bestaan. We steunen jullie.’’

Ron Stam

,,Een leven lang al dezelfde vertrouwde krant. Plaatselijk nieuws, geschreven door mensen die plaatselijk ook bekend zijn. Niemand vraagt om globalisering van de plaatselijke krant. Lokaal nieuws voor lokale mensen svp.’’

Familie L. v.d. Wal, Huisduinen

,,Het nieuws van de dag behouden! Al 55 jaar onze courant. De waterstanden zijn voor ons zeer belangrijk in verband met suikerziekte. Het been moet dagelijks gewassen worden met zout vloedwater.’’

Ed Bijpost

,,De regio moet goed verslagen worden, objectief! De vierde macht houdt de vinger aan de pols van de democratie!’’

L.C. den Hartog, Den Helder

,,Ook ik kom in opstand! Ik ben al zo’n vijftig tot zestig jaar abonnee en wil het nieuws van Den Helder en omstreken en Texel niet missen. Ook het landelijke nieuws wordt uitstekend weergegeven.’’

M. Tegelberg, Huisduinen

,,In een spiegel kijken is niet altijd prettig. Maar ik kijk heel graag in de spiegel van mijn eigen stad! Houden die krant!’’

Familie Kruiten, Huisduinen

,,Het is in Huisduiner en Helders belang dat het plaatselijke nieuws wereldkundig wordt gemaakt in de Helderse Courant door plaatselijk bekende journalisten! Laat dat blijven zoals het is!’’

Anoniem, Huisduinen

,,Mijn dag begint ontspannen met een kopje koffie en de Helderse Courant, met vooral het Helderse nieuws dat ik als eerste lees. Zo belangrijk, het een en ander wordt aan de ontbijttafel besproken, daarna op het werk met collega’s. Als dit zou wegvallen... wat zou er dan nog te bespreken zijn over het Helderse nieuws?’’

Ria Mahieu-Stam, Den Helder

,,Geen krant? Ik zou me geen rottiger begin van de dag kunnen voorstellen. Onbestaanbaar. De Helderse Courant lees ik al sinds januari 1947!’’

Manja Halee, Huisduinen

,,De grote wereld komt dagelijks bij ons binnen via ’de schermen’. Maar wat ons écht aan het hart ligt, is wat er om de hoek gebeurt: in onze stad, in ons dorp, onze straat. Stadsjournalistiek is van onschatbare waarde!’’

Rein en Annelies Stins, Den Helder

,,Voor het lokale nieuws en daarmee ook de verbondenheid met elkaar, is een lokale krant van belang.’’

J. van Zandwijk

,,Geen dag kan ik zonder het Noordhollands Dagblad. Punt uit!’’

H.R. Naumann, Den Hoorn

,,Een regiokrant als ons oude dorpsgezicht: vertrouwd!’’

Medewerkers Kopgroep Bibliotheken

,,Stoppen met de afbraak van het regionieuws! #ditismijnkrant’’

Ageeth Borgman, Den Burg.

,,Ben abonnee geworden om mijn ochtend te starten. Kon moeilijk op gang komen en had een doel nodig. Nu ben ik aan de krant verslaafd, zou hem niet willen missen!’’

Jan Dop, Huisduinen

,,De krant is het cement van de samenleving. Onmisbaar als klankbord van informatie. Lokaal betrokken medewerkers zijn een voorwaarde!’’

Mevr. Vinke-van Heyningen, Den Helder

,,Begin al vijftig jaar iedere dag met de krant. Ben van slag af als hij er een enkele keer niet is. Kan me niet voorstellen dat de krant niet meer komt.’’

Britt Oostveen

,,Er is al zo weinig in Den Helder, laat het niet allemaal verdwijnen!’’

Kees en Tjitske Biersteker, Den Helder

,,Zonder streekkatern verliest het dagblad zijn onderscheidende functie en meerwaarde.’’

Juliette Filder, Den Helder

,,Elke dag een halfuurtje in de trein met het NHD en zo weer helemaal op de hoogte van het (regionale) nieuws. Hou mijn krant in stand!’’

Hans en Thea Boom, Den Helder

,,Van harte hopen wij dat alle mensen van de Helderse Courant mogen blijven, want je familie wil je niet missen. Den Helder is soms net een dorp, maar we gaan toch niet terug naar de ’Dorpsomroeper?’’’

Herman Nijpels, Den Helder

,,Beslist noodzakelijk dat de journalistiek in Den Helder op hetzelfde hoge peil blijft.’’