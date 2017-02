Een beetje yin bij alle yang

Foto george Stoekenbroek Priscilla de Visser van Vaya Yoga geeft Yin yogales in ’t Wijkhuis.

DEN HELDER - Soms waait de wind uit precies de goede hoek. Priscilla de Visser (30) is eigenaar van Vayu Yoga. Sinds deze week geeft ze Yin yogalessen in ’t Wijkhuis in Nieuw Den Helder. Een lang gekoesterde droom die ze eindelijk waar kan maken. En, toeval of niet, alles valt plotseling op z’n plek.

Door Yanaika Zomerredactie.hc@nhd.nl - 16-2-2017, 20:25 (Update 16-2-2017, 20:25)

„Ik sta met beide benen op de grond hoor”, zegt ze. „Maar dit ging wel heel leuk allemaal. Ik was aan het nadenken over een mooie naam...