Buurtbemiddeling Den Helder wil samenwerken met ouderenzorg

DEN HELDER - Buurtbemiddeling Den Helder wil samenwerken met ouderenzorg van de GGD. ,,Vaak is er namelijk een onderliggende reden voor een burenruzie’’, zegt coördinator Johan van ’t Zand.

Door Carina Gutker - 17-2-2017, 6:58 (Update 17-2-2017, 6:58)

,,Je moet dan denken aan eenzame ouderen. Zij ervaren overlast, maar eigenlijk zien ze vooral gezelligheid die ze zelf niet hebben bij de buren.’’ De GGD heeft Buurtbemiddeling benaderd. ,,Er komt nog een vervolgafspraak waarin we het over de details gaan hebben’’, zegt Van ’t Zand. ,,Zoals hoe we mensen doorverwijzen en in...