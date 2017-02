Erepenning Den Helder voor Harry de Bles

Foto Holland Media Combinatie/Arie Booy Harry de Bles neemt de Helderse erepenning in ontvangst uit handen van burgemeester Schuiling.

DEN HELDER - Veel warme woorden gisteren bij het afscheid van Harry de Bles die bijna dertig jaar directeur was van het Marinemuseum. Het gemeentebestuur is De Bles dankbaar voor zijn betekenis voor de cultuur in de stad en kende hem daarom de erepenning toe.

Door Arie Booy - 16-2-2017, 17:28 (Update 16-2-2017, 17:29)

Als verrassing voor de scheidende marineofficier hadden zijn collega’s ’s middags een symposium over marinehistorie belegd. Aansluitend was de zeer drukbezochte afscheidsreceptie in de Marineclub op Harssens. Veel oud-marinemensen kwamen, maar ook veel actieve officieren en vertegenwoordigers van de gemeenschap. Uit handen van generaal Rob Verkerk kreeg De Bles de Prins Hendrik-penning voor zijn vele verdiensten voor de maritieme historie. De commandant zeestrijdkrachten prees de overste voor diens voortrekkersrol: ,,Commandanten van schepen krijgen zo’n drie jaar de tijd om een uitglijder te maken”, sprak Verkerk. ,,Als hun schip aan de grond zit, heeft de commandant een probleem. Harry, jij hebt bijna drie decennia aan het roer gestaan, maar geen uitglijder gemaakt. Dat is een groot compliment waard.”

Daarna nam burgemeester Koen Schuiling het woord. De burgervader prees de betekenis van het Marinemuseum als cultureel icoon van de gemeente: ,,Harry de Bles ontvangt de gemeentelijke erepenning als blijk van waardering voor zijn inzet op het gebied van cultuur en maritieme kunsthistorie”, zei Schuiling. ,,Onder leiding van Harry is er sprake geweest van positieve nieuwe impulsen voor het Marinemuseum en is het uitgegroeid van een relatief klein museum tot hét museum voor de geschiedenis van de Koninklijke Marine. Hij had niet alleen oog voor het museum, ook bezoekers, medewerkers en vrijwilligers gaf hij alle aandacht en energie. Hij wist hen te inspireren.”