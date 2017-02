Jongerencentrum Julianadorp start kidsclub

JULIANADORP - Kinderen van acht tot en met twaalf jaar krijgen een eigen club in het jongerencentrum van Julianadorp. De aftrap is op zaterdag 25 februari.

Door Petra Bies - 20-2-2017, 15:41 (Update 20-2-2017, 15:41)

De jongste jeugd kan voortaan eens in de twee weken in het jongerencentrum Vliet 60 aan de Langevliet terecht. Voor de eerste keer is de KNRM uitgenodigd, de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. ,,De kinderen krijgen precies te horen en te zien waar deze reddingsmaatschappij voor staat. Het gaat natuurlijk over spannende reddingsacties van mens en dier. Het wordt een activiteit met spanning en avontuur’’, stelt jongerenwerkster Ellen Kers.

De club heeft de naam Coole Kidsclub mee gekregen. De club komt van twee tot vier uur bijeen en meedoen kost niets. Ook de thee en limonade zijn gratis.

Aanmelden kan via een mail naar e.kers@stichtingdewering.nl" title="" target="_blank">e.kers@stichtingdewering.nl. Bellen kan ook: 06-81455263.

Het activiteitenprogramma is te zien op FB Vliet Julianadorp.

Vliet 60 valt onder het jongerenwerk van Mee & De Wering. Het is vooral een ontmoetingsplek voor jongeren tussen de twaalf en 23 jaar.