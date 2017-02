Dna-onderzoek naar identiteit slachtoffer Kooyhaven

DEN HELDER - De identiteit van de man die dinsdag in het water van de Kooyhaven is gevonden, staat nog niet met zekerheid vast.

Door Hedzer Faber - 16-2-2017, 11:18 (Update 16-2-2017, 11:21)

Dna-onderzoek moet uitwijzen of het inderdaad gaat om het lichaam van de 44-jarige boortechnoloog Rob van Dongen uit Etten-Leur.

De zwaarbeschadigde Alfa Romeo waarin het stoffelijk overschot werd aangetroffen stond op naam van Van Dongen. Hij wordt sinds november vorig jaar vermist, nadat hij ’s nachts vertrok bij het huis van zijn vader.

Toedracht

Inmiddels is duidelijk dat auto en slachtoffer langere tijd in het water hebben gelegen. Hoe de wagen te water is geraakt, is nog onderwerp van onderzoek. Dat wordt gedaan door de verkeersongevallenanalysedienst van de politie.

Volgens politiewoordvoerder Roderick de Veen kan dit lange tijd in beslag nemen. Ook staat nog niet vast of er wel of geen sprake is van een misdrijf.

De auto werd dinsdagmiddag gevonden bij werkzaamheden in de net aangelegde Kooyhaven langs Rijksweg N9.