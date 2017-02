De hemelse aarde van Den Helder in documentaire

Filmbeelden uit ’Welcome to the Heavenly Earth’ van Judith de Leeuw Otto denkt, bij het schijnsel van het aquariumlicht, na boven het schaakbord.

DEN HELDER - De op Texel opgegroeide filmmaakster Judith de Leeuw heeft haar hart verpand aan Den Helder. Zij werkt momenteel aan een tweede documentaire met Nieuwediepers in de hoofdrol.

Door Petra Biesp.bies@hollandmediacombinatie.nl - 17-2-2017, 9:55 (Update 17-2-2017, 10:06)

Onlangs ging op het internationale documentairefestival IDFA in Amsterdam ’Welcome to the Heavenly Earth’ in première. In de 55 minuten durende documentaire volgt De Leeuw een aantal mensen die in Den Helder in een heel eigen wereldje leven.

De film is binnenkort in Den Helder en op Texel te zien en wordt...