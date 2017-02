Sociale woningbouw in café Klein Kras in Den Helder

Foto HMC/Carina Gutker Het voormalige café Klein Kras aan het Koningsplein.

DEN HELDER - Helder Vastgoed, de besloten vennootschap van Woningstichting Den Helder, heeft café Klein Kras aan het Koningsplein gekocht. Er moet sociale woningbouw in het pand komen.

Door Carina Gutker - 15-2-2017, 15:39 (Update 15-2-2017, 15:39)

,,Het is vooral een strategische aankoop’’, geeft woordvoerster Marion van den Broek aan. ,,Woningstichting mag het pand volgens de regels pas aankopen als zeker is wat ermee gaat gebeuren. Voor ons is dat volstrekt duidelijk. Wij willen sociale woningbouw.’’

Het pand zal zeer waarschijnlijk niet worden gesloopt, aldus Van den Broek. ,,De kans is groot...