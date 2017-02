Bijbaantjes van stadsbestuur niet actueel bijgehouden

DEN HELDER - Hoewel wettelijk verplicht, houdt de gemeente Den Helder geen actueel openbaar overzicht bij van nevenfuncties van burgemeester en wethouders.

Door Ronald den Boer - 16-2-2017, 8:00 (Update 16-2-2017, 8:00)

Dat overzicht op de website van de gemeente dateert uit 2015. Daaruit zou blijken dat burgemeester Koen Schuiling en zijn wethouders samen 28 bijbanen hebben. Dat is relatief weinig vergeleken met veel van hun collega’s elders in het land en ze zouden er ook nog niets mee verdienen. Alleen wethouder Lolke Kuipers heeft blijkens het overzicht een betaalde nevenfunctie, namelijk de baan die hij had vóórdat hij deeltijdwethouder werd: directeur van het bedrijf LZI Holding.

Het overzicht is zoals gezegd niet geactualiseerd. Zo blijft de nevenfunctie van burgemeester Schuiling als voorzitter van de Raad van Toezicht bij de Hanzehogeschool in Groningen onvermeld. De ruim elfduizend euro die dit oplevert stort Schuiling overigens in de gemeentekas. Wethouder Jacqueline van Dongen is van de website gehaald, haar opvolger Odd Wagner wordt niet genoemd.

Uit een landelijk overzicht - uit 2015 - blijkt dat bestuurders in de Noordkop relatief weinig betaalde nevenfuncties hebben.