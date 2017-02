Wapenverzamelaar Richard S. tevreden met uitspraak, OM beraadt zich

DEN HELDER - De Helderse wapenverzamelaar Richard S. (56) is tevreden met de voorwaardelijke gevangenisstraf die hem is opgelegd.

Door Hedzer Faber - 15-2-2017, 12:01 (Update 15-2-2017, 12:01)

De verdediging ziet dan ook af van beroep. S.’ advocaat Geert Lieffijn (Knuwer): ,,Het gaat te ver om te zeggen dat we het eens zijn met alle overwegingen in de uitspraak, maar we zijn tevreden met het resultaat. Het doel was dat mijn cliënt niet terug de cel in hoeft.’’

S. raakte door de strafzaak in 2013 zijn werk als burgermedewerker bij de marine...