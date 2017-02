Burgemeester Den Helder freerunt door de stad [video]

DEN HELDER - Toen de openingsvideo van TedxDenHelder werd getoond, was het publiek even in verwarring: was dat nou echt de Helderse burgemeester Koen Schuiling die van trappen afsprong en een dubbele salto maakte?

Uiteraard niet, maar de introductievideo van het evenement is wel verbluffend mooi gemaakt. In de video wordt de indruk gewekt dat burgemeester Koen Schuiling een van de drie freerunners is. Bekijk de video hieronder.

App-gebruikers zien de video hier.