PvdA Den Helder ziet af van psycholance

DEN HELDER - De PvdA Den Helder trekt de motie in om een psycholance in Den Helder in te zetten, nu er een crisisdienstauto van de GGZ en Ambulancedienst rondrijdt.

Door Bo-Anne van Egmond - 14-2-2017, 17:51 (Update 14-2-2017, 17:51)

Deze dienstauto vervoert psychiatrische patiënten vanuit huis naar een instelling. De psycholance is een soort ambulance, speciaal ingericht voor psychiatrische of geriatrische patiënten.

,,De crisisdienstauto is een eerste stap, maar ik ben heel blij dat deze is gezet’’, zegt fractievoorzitter Peter de Vrij. ,,Het probleem wordt nu echt onderkend en de eerste hulp voor deze mensen wordt gewaarborgd. Mensen met bijvoorbeeld een psychose hoeven dan ook geen stigma te krijgen dat ze met een politieauto worden opgehaald.’’