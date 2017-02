Helderse havisten beste op Science Olympiade

DEN HELDER - Vier havoleerlingen van Lyceum aan Zee zijn doorgedrongen tot de nationale eindronde van de International Junior Science Olympiad (IJSO) op 7 april. 24 leerlingen uit heel Nederland doen hier aan mee.

Door Bo-Anne van Egmond - 14-2-2017, 17:44 (Update 14-2-2017, 17:44)

Namens het Lyceum mogen leerlingen Mabel Boers, Marit Bijleveld, Meg Reus en Maritza Kroon meedoen. Dat is maandag bekend gemaakt tijdens de nationale prijsuitreiking van de voorrondes. Naast het genoemde viertal vertegenwoordigden ook vwo-leerlinge Ilse Nederveen en havisten Daan van der Zande en Britt Kramer het Lyceum tijdens deze dag.

Het belangrijkste doel van de IJSO is het uitdagen en stimuleren van geïnteresseerde en getalenteerde derde klas leerlingen van havo en vwo op het gebied van wetenschap en technologie. Voor de voorrondes moesten de leerlingen verschillende vragen beantwoorden op het gebied van natuurkunde, scheikunde en biologie.

Natuurkunde- en wiskundedocent Wiebe van der Zee van het Lyceum is trots op zijn leerlingen: ,,Dat hebben ze knap voor elkaar gekregen. We zijn zelfs tot beste havoschool benoemd. Dat hebben we als school goed voor elkaar.’’

Voor de volgende ronde worden de vier meiden niet extra voorbereid: ,,Het gaat veel meer om een manier van denken. Dat kun je of kun je niet. De leerlingen worden uitgedaagd om op een bepaalde manier problemen te benaderen. Vrijwel iedereen vindt het leuk om zo mee te doen. Natuurlijk krijgen ze tijdens de lessen wel voldoende praktische bagage.’’