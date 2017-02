Auto met vermoedelijk lichaam van vermiste man uit water in Den Helder gehaald

DEN HELDER - Langs de N9 bij Den Helder is dinsdagmiddag rond 13 uur een auto aangetroffen met daarin een stoffelijk overschot.

Door Internetredactie - 14-2-2017, 16:35 (Update 14-2-2017, 17:41)

De auto werd bij toeval tijdens werkzaamheden gevonden in de nieuwe Kooyhaven op de grens van Breezand en Den Helder. De auto is aan het eind van de middag uit het water getakeld. De brandweer heeft het lichaam omstreeks kwart voor vijf overgedragen aan de recherche. Die is het onderzoek gestart aan de waterkant om de toedracht vast te stellen. Deze plek is door schermen aan het zicht onttrokken. Volgens een woordvoerster van de politie is het duidelijk dat de auto met het lichaam eerder dan dinsdag in het water is geraakt.

De auto behoort toe aan de 44-jarige boortechnoloog Rob van Dongen uit Etten-Leur. Hij werd sinds 28 november vorig jaar vermist. De politie liet nadien een opsporingsbericht uitgaan. Van Dongen vertrok om twee uur 's nachts uit het huis van zijn vader, 'naar eigen zeggen om een eindje te rijden en het hoofd leeg te maken'. De familie zocht daarover vorige maand nog de publiciteit.