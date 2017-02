Gloednieuwe fietsen van praktijkschool Den Helder gestolen

Foto De Pijler Drie van de gestolen fietsen.

DEN HELDER - Vier gloednieuwe mountainbikes zijn gestolen uit een leslokaal van praktijkschool De Pijler. De fietsen zouden gebruikt worden tijdens lessen lichamelijke opvoeding.

Door Bo-Anne van Egmond - 14-2-2017, 15:33 (Update 14-2-2017, 15:33)

De diefstal heeft vorige week maandag tussen 11.45 en 12.05 uur plaatsgevonden, tijdens de pauze van de school. De fietsen hadden nog geen goede sloten, daarom stonden ze opgeslagen in een klaslokaal, vertelt directeur Marcel Paragsingh. ,,We hebben ook wel een vermoeden wie erachter zit’’, zegt hij. ,,Waarschijnlijk is een aantal leerlingen erbij betrokken. We hebben een zeer sterke aanleiding om hen te verdenken, ze weten er allemaal wat vanaf maar blijven de zwartepiet aan elkaar toespelen. We zijn er goed ziek van.’’

Afgelopen weekend zou een leerling ook nog gesignaleerd zijn op een van de opvallende mountainbikes.

De school heeft aangifte gedaan van de diefstal. ,,De politie gaat de zaak ook nog verder onderzoeken. Het is heel frustrerend.’’