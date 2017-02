Celstraf voor Nieuwedieper om verzet bij aanhouding

DEN HELDER - Verzet tegen de politie bij zijn aanhouding is Erwin van der S. (44) uit Den Helder bij de politierechter komen te staan op een gevangenisstraf van zes weken.

Door Ron Ranzijn - 14-2-2017, 13:05 (Update 14-2-2017, 13:05)

Agenten kwam op 5 december bij zijn vriendin aan de deur. Hij stond gesignaleerd in verband met een openstaande celstraf. De bewoonster ontkende dat haar vriend in de woning was. Maar de politie had het sterke vermoeden dat hij er wel was. De man probeerde over het platte dak aan de...