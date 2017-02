’De duinen zijn mijn tuin, de zee het slootje en de vuurtoren is het lichtje’

Foto George Stoekenbroek Statenlid Hanneke Kaamer van Hoegee in wat ze noemt haar ’achtertuin’, met op de achtergrond haar flat.

DEN HELDER - ,,Pas op voor de trap’’, waarschuwt Statenlid Hanneke Kaamer van Hoegee (38) standaard als haar bezoek het trappenhuis aan de Jan Verfailleweg betreedt. ,,Je zou de eerste niet zijn die richting kelder kukelt.’’

Door Hedzer Faberh.faber@hollandmediacombinatie.nl - 13-2-2017, 22:08 (Update 13-2-2017, 22:27)

Het botst met de vooroordelen: een VVD-politica ’op een flatje’ in Nieuw Den Helder. ,,Ik ben daar misschien een beetje atypisch in. Maar dat ben ik in veel, of alles. Als ik VVD-collega’s uit bijvoorbeeld Amsterdam op bezoek heb, kijken ze er vaak ook wel van...