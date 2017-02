Superlatieven tekort bij succesvol TEDxDenHelder

Foto George Stoekenbroek De eerste TEDxDenHelder was een groot succes. Er waren zo’n zeshonderd toeschouwers.

DEN HELDER - ,,Ja, we gaan het volgend jaar weer doen. Het was fantastisch, iedereen was zó positief. Het was fabelachtig.’’ Voorzitter Edwin Stolk van TEDxDenHelder komt in zijn enthousiasme superlatieven tekort om het evenement dat maandag in Theater De Kampanje is gehouden te omschrijven.

22 sprekers uit en van buiten de regio hebben tijdens TEDxDenHelder inspirerende verhalen verteld over technologie, entertainment en design, aan zo’n zeshonderd toehoorders. ,,Men vond echt dat we ons konden meten met grote steden. Ik ben zo trots op iedereen.’’

Bezoeker Peter te Riele uit Hoorn is ook zeer te spreken over het evenement. ,,Ik kijk wel vaker TED-talks online, dat vind ik leuk. Ik dacht dat het vooral heel Helders zou zijn, maar dat is het niet. Het is een hoog niveau, met gevarieerde verhalen.’’

Martijn Wokke uit Alkmaar is wat kritischer en zegt af en toe de clou van de verhalen te missen: ,,Er wordt vooral veel gesignaleerd en ik mis af en toe hoe we dan echt dingen concreet moeten aanpakken. Er wordt vooral een duwtje gegeven.’’ Stolk zegt dat TED-talks juist bedoeld zijn om mensen aan het denken te zetten: ,,Het is vaak een beetje filosofisch. Daarna kunnen de mensen er iets mee doen en ervoor zorgen dat het concreet wordt.’’

Hoewel het evenement met zeshonderd deelnemers bijna was uitverkocht, ziet de voorzitter graag dat er meer Helderse bedrijven meedoen: ,,Ze kunnen het steunen en sponsoren en tijdens de dag zelf met hun medewerkers nieuwe ideeën opdoen. En als ze goede ideeën hebben voor sprekers zijn ze natuurlijk ook altijd welkom. Zodat we van de volgende editie een nog groter en mooier evenement kunnen maken.’’