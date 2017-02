Nog even winters genieten in de Noordkop

Foto Mirjam Kisteman Bekijk Fotoserie

DEN HELDER - Sneeuwballen gooien, sleeën of ouderwets een sneeuwpop maken: het was afgelopen weekend winters genieten voor jong en oud. Lezers van de Helderse Courant reageerden massaal op onze oproep om sneeuwfoto’s in te sturen. Hier een selectie.

Door Carina Gutker - 14-2-2017, 7:04 (Update 14-2-2017, 7:33)

De Julianadorper kinderen Kees en Jan de Koning trekken er met de slee op uit, Marre (7) houdt een sneeuwballengevecht met haar vader Ronald. Voor Sylvia en haar zoontje Loki is het de eerste keer dat ze sneeuw zien. ,,Mijn zoontje vond het nog wel een beetje eng’’, schrijft Paul Nijenhuis. Ook Julia Lunenborg (1,5) beleefde voor het eerst sneeuwpret. Ilse Kootkar fotografeerde twee sneeuwpoppen in Den Helder, Aris Bremer maakte een winters plaatje bij Oosterend, Texel. En in de tuin van de familie van der Pal stond een heuse iglo.





















































































































































































































































































Een album met alle ingezonden foto’s is bijgevoegd.