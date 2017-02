’Zelfs keizer Haile Selassie heeft de Helderse Courant in z’n jassie’

Foto HMC/Carina Gutker Cees Rondèl poseert met de Helderse Courant.

DEN HELDER - De 61-jarige Cees Rondèl uit Den Helder heeft de Helderse Courant van huis uit meegekregen. ,,Mijn vader Henk Rondèl heeft dertig jaar lang geschreven voor de krant.’’

Door Carina Gutker - 13-2-2017, 20:17 (Update 13-2-2017, 20:17)

Eerst werkte hij als sportverslaggever, later schreef hij wekelijks een column, ’t Zijlijntje. De cursiefjes, zoals ze ook werden genoemd, werden na diens afscheid in 1993 gebundeld in een boek. ,,Ze werden met veel plezier gelezen. Iedereen vroeg er altijd naar.’’

Maar de eerste kennismaking van Henk Rondèl met de Helderse Courant was...