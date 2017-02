’Portier hotel Wienerhof rende voor zijn leven’

DEN HELDER - De overval in de nacht van zaterdag op zondag op hotel Wienerhof in Den Helder heeft er flink ingehakt bij het personeel. Dit vertelt eigenaar Wijnhold Bos. ,,Het veilige gevoel is ons ontnomen.’’

Door Carina Gutker - 13-2-2017, 16:34 (Update 13-2-2017, 16:35)

Een man liep de hal van het hotel binnen en zei tegen de nachtportier dat hij sigaretten wilde. ,,Hij zei er ook meteen bij dat het een overval was en dat hij een wapen in zijn zak had’’, zegt Bos. De nachtportier zag het wapen niet, maar nam het zekere voor het onzekere: hij deed de deur op slot en ging ervandoor. Bos: ,,Hij rende voor zijn leven.’’ De dader wilde koste wat kost zijn doel bereiken, sloeg de deur in en nam twee pakjes sigaretten en krap 150 euro mee. ,,Het meest bizarre is dat een kwartier voor de overval, rond vier uur ’s nachts, een jongen bijna werd beroofd van zijn net gepinde geld. Hij deelde klappen uit naar zijn belager en denkt dat het dezelfde man was als die bij ons stal. Als dat klopt, was die man kennelijk wanhopig op zoek naar geld.’’

Bos heeft maatregelen getroffen. ,,We korten de tijden dat iemand alleen is in: we werken langer door en beginnen eerder.’’ De politie roept getuigen op zich te melden: 0900-8844 of anoniem op 0800-7000.