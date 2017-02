Prijsvraag evenementen is blijvertje in Den Helder

Pr-foto Het Vliegerfeest is een vast evenement. Wie verzint een nieuw?

DEN HELDER - De gemeente zet de komende jaren de cultuurprijsvraag vast op de agenda. Via die prijsvraag wordt de bevolking uitgedaagd om een nieuw evenement te verzinnen dat inwoners én toeristen verrast. Momenteel loopt de eerste ronde.

Door Petra Bies - 13-2-2017, 13:13 (Update 13-2-2017, 13:13)

Iedereen kan een idee indienen, maar er gelden wel een paar voorwaarden. Zo moet er sprake zijn van samenwerking tussen minimaal twee organisaties en/of verenigingen. Dat lijkt een obstakel, maar de gemeente verwacht veel animo uit die hoek. ,,Er zijn aardig wat organisaties en verenigingen die minder of geen subsidie meer krijgen. Dit biedt nieuwe mogelijkheden’’, aldus gemeentevoorlichter Remko van de Belt.

Voor dit jaar zit er twintigduizend euro in de pot. De helft van het benodigde bedrag wordt gesubsidieerd, de maximale subsidie per evenement is tienduizend euro. Er kunnen er dus zeker twee worden uitgekozen door de jury. De bedoeling is dat een gesubsidieerde activiteit de jaren erna blijft bestaan en op eigen kracht draait.

Voor meer informatie of insturen plan (tot 27 maart, met begroting): j.koning@denhelder.nl