Licht op kunst dankzij verkoop kunstwerken in Den Helder

DEN HELDER - In Kunsthal 45 aan de Koningstraat schijnt het licht op kunstwerken dankzij de verkoop van kunst. De zogeheten winwinwand heeft inmiddels 3500 euro opgeleverd, geld dat allemaal besteed is aan rails, spotjes en andere verlichting.

Door Petra Bies - 13-2-2017, 10:31 (Update 13-2-2017, 10:31)

In de Helderse kunsthal zijn wisselende exposities te zien van hedendaagse kunst. Voor tentoonstellingen is er wel enige subsidie, maar voor de rest moet de hal zichzelf bedruipen. Voor professionele verlichting van de tentoonstellingsruimte is zesduizend euro nodig. Om dat geld bijeen te sprokkelen...