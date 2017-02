Kelly Sue uit Julianadorp zoekt vaste kledingmerken

Privéfoto Kelly Sue Scholte-Lampers

JULIANADORP - Modeontwerpster Kelly Sue Scholte-Lampers (25) uit Julianadorp wil een samenwerking aangaan met kledingmerken. Ze beoogt hiervoor een kledinglijn voor rolstoelers te ontwikkelen.

Door Carina Gutker - 13-2-2017, 7:00 (Update 13-2-2017, 7:00)

,,Ik kwam erachter dat het te vroeg is om met een aangepaste lijn op de markt te komen’’, zegt Scholte-Lampers. ,,De mensen moeten eerst wennen aan kleding voor rolstoelers en dit vervolgens nog accepteren. Ik geloof dat integratie van mijn kleding in de ’gewone’ kledingwinkels op dit moment belangrijker is dan het opstarten van een aparte kledinglijn. Alleen...