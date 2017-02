Nieuwe plannen Oranjerie Den Helder

DEN HELDER - Botanisch kassencomplex de Oranjerie aan de Soembastraat heeft grootse plannen voor verdere ontwikkeling van onder andere de Japanse tuin op het complex.

Door Marischka de Jagerm.de.jager@hollandmediacombinatie.nl - 13-2-2017, 6:00 (Update 13-2-2017, 6:00)

Zo zijn er ideeën om van het gebouw direct links op het terrein, waar voorheen een winkel met brocante was gevestigd, de nieuwe entree van de Oranjerie te maken. ,,In de Tweede Wereldoorlog was dit gebouw de brandweerkazerne’’, zegt Pieter Blank namens stichting de Oranjerie. ,,Dat willen we nu verbouwen tot nieuwe entree. Het is één van...