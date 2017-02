Helders rekenspel helpt leerlingen veel verder

Foto aangeleverd Rekenteam Mark Oppelaar en Hans de Zeeuw.

DEN HELDER - Hans de Zeeuw en Mark Oppelaar vormen samen Het Rekenteam. Sinds 2014 geven ze bijles in rekenen aan leerlingen van basisschool tot en met mbo. Samen ontwikkelden ze het rekenspel Rekenduo. Het eerste exemplaar ging naar wethouder Trees van der Paard.

Door Yanaika Zomer - 12-2-2017, 21:59 (Update 12-2-2017, 21:59)

Hans de Zeeuw: ,,Het Rekenteam is voortgekomen uit ideologie. Mark en ik zijn allebei rekendocent aan het Regionaal Opleidingen Centrum. We zien in het mbo zoveel leerlingen die eigenlijk geen begrip hebben van getallen. Als je leerlingen uit...