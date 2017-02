Kind naar ziekenhuis na sneeuwglijden vanaf dijk Den Helder

De ambuklance bij de Helderse zeedijk

DEN HELDER - Een meisje is zondagmiddag per ambulance ter observatie naar het ziekenhuis gebracht, nadat ze rond half een op de zeedijk ter hoogte van het vroegere 't Huys Tydtverdrijf ongelukkig ten val was gekomen.

Door Ronald den Boer - 12-2-2017, 13:18 (Update 12-2-2017, 13:18)

Net als elders langs de dijk werd ook hier op het moment van het ongeval door een groot aantal kinderen plezier beleefd aan het sleetjerijden door de sneeuw op de dijk. Bij een van de kinderen ging dat mis en zij kwam bij haar val vermoedelijk op haar hoofd terecht. Personeel van de gewaarschuwde ambulance onderzocht haar en besloot uiteindelijk om het meisje mee te nemen naar het ziekenhuis.